Минфины Японии, Южной Кореи и Китая раскритиковали политику протекционизма

4 мая 2018 10:51 (UTC+04:00)

Представители министерств финансов Японии, Южной Кореи и Китая в совместном заявлении по итогам трехсторонней встречи отметили "риск любых форм протекционизма" и важности противодействия ему, передает РИА Новости.

"Мы подчеркиваем важность противодействия всем формам протекционизма, обеспечения открытой, основанной на правилах и плюралистичной системы внешней торговли и инвестиций, договорились об укреплении взаимопонимания и сотрудничества между тремя странами" — говорится в заявлении.

В документе отмечены "риски растущего протекционизма, более быстрого, нежели ожидалось, ужесточения условий мировых финансов". В то же время заявление поддерживает совместную декларацию Южной Кореи и КНДР, подписанную в результате саммита двух стран 27 апреля, как дающую надежду "на ослабление геополитической напряженности в регионе".

Встреча министра финансов Японии Таро Асо, помощника министра финансов КНР Юй Вэйпина, министра финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна и глав центробанков трех стран состоялась в кулуарах ежегодного собрания Азиатского банка развития, которое проходит в Маниле на Филиппинах. Во второй половине дня состоится заедание министров финансов и глав центральных банков стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

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