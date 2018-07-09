Абэ может отложить поездку в Европу и Африку из-за ситуации с ливнями в Японии

9 июля 2018 08:45 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить поездку в страны Европы и Африки, которая запланирована на эту неделю, из-за сложной ситуации с ливневыми дождями в стране, жертвами которых стали уже более 100 человек. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник сообщило общественное телевидение NHK.

По его сведениям, в настоящее время премьер рассматривает возможность отложить запланированные поездки в Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет. Изначально зарубежное турне главы японского правительства было назначено на 11-18 июля.

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв последствий ливневых дождей в Японии возросло до 100 человек (Обновлено)
Другие страны 07:32
В результате ливневых дождей в Японии погибли почти 80 человек - СМИ
Другие страны 8 июля 18:45
МИД Южной Кореи: Токио и Сеул позитивно оценивают процесс переговоров США и КНДР
США 8 июля 07:44
Почти 60 человек погибли в Японии в результате ливневых дождей
В мире 8 июля 05:41
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны 7 июля 16:53
Число погибших из-за ливневых дождей в Японии достигло 46 человек
Другие страны 7 июля 16:28
Лента новостей
ЕБРР рассчитывает на скорый выпуск манатных облигаций (Эксклюзив)
Бизнес 10:24
ОБСЕ проведет на границе Азербайджана и Армении очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:20
Курс доллара в Казахстане понизился
Казахстан 10:19
Беларусь поддержал резолюцию спецкомитета ПА ОБСЕ о пресечении терроризма
Беларусь 10:11
Основные драгметаллы в Азербайджане подорожали
Бизнес 09:44
Звезда "Игры престолов" попрощалась с сериалом
Интересное 09:42
Израиль не комментирует данные о причастности к удару по авиабазе в Сирии
Израиль 09:35
СМИ назвали состав делегации США на саммите в Хельсинки
США 09:32
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:30