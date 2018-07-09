Абэ может отложить поездку в Европу и Африку из-за ситуации с ливнями в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить поездку в страны Европы и Африки, которая запланирована на эту неделю, из-за сложной ситуации с ливневыми дождями в стране, жертвами которых стали уже более 100 человек. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник сообщило общественное телевидение NHK.

По его сведениям, в настоящее время премьер рассматривает возможность отложить запланированные поездки в Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет. Изначально зарубежное турне главы японского правительства было назначено на 11-18 июля.

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

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