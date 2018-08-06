Япония почтила минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Япония минутой молчания почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 73 года назад десятки тысяч жизней. Мемориальная церемония проходит в настоящее время в Парке Мира в центре Хиросимы, передает РИА Новости.

Минута молчания была по традиции объявлена по всей стране ровно в 08:15 по местному времени - в тот момент, когда 6 августа 1945 года над Хиросимой разорвалась бомба.

"Мы должны достичь мира, свободного от ядерного оружия. Отказ от ядерного вооружения должен стать ценностью, единой для всех людей во всем мире", - отметил в своем выступлении мэр города Кадзуми Мацуи. Он также подчеркнул, что "сегодня в мире остается еще более 14 тыс. ядерных боеголовок", и выразил мнение, что "некоторые страны с помпой заявляют о национализме и занимаются модернизацией своего ядерного потенциала", вместо того, чтобы следовать по пути ядерного разоружения. Мацуи также призвал правительство своей страны следовать мирной японской конституции и стоять во главе движения, направленного на достижения мира без ядерного оружия.

Как сообщила администрация Хиросимы, в этом году в церемонии принимают участие представители 85 стран и Евросоюза, в частности дипломаты из ядерных держав - России, Великобритании, США, Франции. Представитель Китая не будет присутствовать на памятных мероприятиях, в то время как делегаты от Турции и Мьянмы впервые побывают на ней. Всего приглашения были направлены 157 странам.

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