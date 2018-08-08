Порошенко и Помпео по телефону обсудили двусторонние вопросы

8 августа 2018 03:22 (UTC+04:00)

Президент Украины Петр Порошенко и глава Госдепартамента Майкл Помпео в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Госдепартамента, пишет РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Помпео "приветствовал принятие на Украине нового законодательства по борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности Украины, а также призвал выполнить требования МВФ".

Помпео также вновь подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

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