Порошенко и Помпео по телефону обсудили двусторонние вопросы

Президент Украины Петр Порошенко и глава Госдепартамента Майкл Помпео в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Госдепартамента, пишет РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Помпео "приветствовал принятие на Украине нового законодательства по борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности Украины, а также призвал выполнить требования МВФ".

Помпео также вновь подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.