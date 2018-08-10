Талибы штурмуют город Газни в центре Афганистана

10 августа 2018 07:58 (UTC+04:00)

Боевики радикального движения "Талибан" начали штурм города Газни в центральной части Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLO News.

В заявлении талибов говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город – административный центр одноименной провинции.

Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками перекрыта для движения, отмечают источники.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Афганистане 50 человек погибли при авиаударе США и атаках талибов
Другие страны 7 августа 10:38
Туркменистан о ходе строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 6 августа 14:46
В Афганистане трое чешских военных погибли в результате взрыва
Другие страны 5 августа 16:37
ИГ взяла на себя ответственность за теракт в мечети на востоке Афганистана
Другие страны 5 августа 03:00
Вступило в силу соглашение между Узбекистаном и Афганистаном
Узбекистан 4 августа 17:55
В Афганистане за сутки ликвидировали 24 боевиков
Другие страны 4 августа 17:20
Лента новостей
В Китае 14 человек заразились кожной формой сибирской язвы
Китай 08:44
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 08:14
Создается новый конкурентоспособный маршрут для поставок азербайджанской нефти в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 07:25
Власти Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертную казнь
США 07:03
Число задержанных по делу о покушении на Мадуро выросло до 10 человек
Другие страны 06:21
В Facebook запретили размещать чертежи для создания оружия на 3D-принтерах
В мире 05:51
Во Франции добились от Twitter отмены 250 пунктов договора с пользователями
Европа 05:20
В Венесуэле выдали семь ордеров на арест причастных к покушению на Мадуро
Другие страны 04:43
В тайных захоронениях в Мексике нашли тела 17 человек
Другие страны 04:13