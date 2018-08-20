Венесуэла деноминирует национальную валюту

20 августа 2018 01:42 (UTC+04:00)

Новая валюта вводится с понедельника в оборот в Венесуэле – суверенный боливар заменит старый, обесцененный результате в гиперинфляции, а с купюр исчезнут сразу пять нулей, передает РИА Новости.

Новые деньги должны были появиться в стране еще 4 июня, однако затем власти отложили деноминацию до конца августа. Президент Николас Мадуро даже объявил этот понедельник выходным, чтобы страна имела время на адаптацию к новым деньгам.

По словам Мадуро, с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты — боливар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. Новый боливар будет привязан к "петро", и Центральный банк начнет публиковать официальные цифры этой привязки каждый день.

Также Мадуро объявил об увеличении сразу в 60 раз минимальной зарплаты, которая теперь составит 1800 деноминированных боливаров, или половину стоимости одного "петро".

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

При этом ряд экспертов выражают сомнения в эффективности деноминации боливара в нынешних сложных экономических условиях, в которых оказалась Венесуэла, в частности, с учетом продолжающейся гиперинфляции.

"По факту речь может идти о выпуске двух параллельных валют, как на Кубе, где был песо и конвертируемый песо. Ситуация в экономике столь плоха, что делать можно все что угодно, но это не даст большого результата. Сейчас мы как Куба в ее самые худшие экономические времена, у страны почти нет доходов, а внешний долг растет на суммы платежей по процентам, которые Венесуэла не может платить. Несмотря на то, что стоимость барреля растет, наша добыча падает", — заявил РИА Новости венесуэльский нефтяной аналитик Элио Оэп.

По его словам, сейчас никто точно не может сказать, как будет развиваться ситуация на обменном рынке и рынке товаров и услуг после введения новой валюты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Венесуэла перейдет на новые цены на бензин в конце сентября
Другие страны 19 августа 07:33
Мадуро увеличил минимальную зарплату в Венесуэле в 60 раз
Другие страны 18 августа 05:21
Венесуэла передала Перу список подозреваемых в покушении на Мадуро
Другие страны 16 августа 05:57
ООН направит почти $50 миллионов на помощь беженцам из Венесуэлы
Другие страны 16 августа 02:33
В Венесуэле арестовали двух военных в рамках дела о покушении на президента
Другие страны 14 августа 20:58
Президент Венесуэлы заявил, что все операции компании PDVSA будут осуществляться в криптовалюте
Другие страны 14 августа 07:46
Лента новостей
Помпео поприветствовал решение Афганистана о перемирии с талибами
США 00:53
Награждены призеры заключительного дня международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" (ФОТО)
Общество 19 августа 23:59
В Виннице в тюрьме вспыхнул пожар
Другие страны 19 августа 23:41
Во Франции около двадцати человек пострадали из-за пожара
Европа 19 августа 23:41
В Уганде во время протестов погиб человек
Другие страны 19 августа 23:18
В Азербайджане изменились цены на импортируемые марки бензина
Энергетика 19 августа 22:40
Верховный лидер Ирана назначил нового командующего ВВС
Политика 19 августа 22:37
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
Турция 19 августа 22:06
Министр обороны Египта направился с визитом в Россию
Россия 19 августа 21:48