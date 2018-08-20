В Венесуэле пообещали повысить минимальную зарплату в 60 раз

20 августа 2018 07:25 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в воскресенье, что выплаты новой минимальной зарплаты в стране, которая была увеличена сразу в 60 раз, начнутся с сентября, передает РИА Новости.

В пятницу Мадуро объявил о привязке минимальной зарплаты к криптовалюте "петро". Ее размер составит половину стоимости одного "петро", то есть 1,8 тысячи новых боливаров, или 180 миллионов старых боливаров. Это означает резкое повышение — в 60 раз — размера минимальной зарплаты, которая сейчас равняется всего 3 миллионам боливаров (30 новых боливаров).

"Начиная с 1 сентября, будут осуществляться выплаты новой минимальной зарплаты, а также будет выплачен дополнительный бонус в 600 боливаров", — заявил Мадуро в своем выступлении, которое транслировалось в социальных сетях.

С 20 августа в Венесуэле вводятся в оборот новые деньги – со старого боливара будут убраны сразу пять нулей. Самой крупной станет купюра в 500 суверенных боливаров. При этом Мадуро говорил, параллельно в стране будут ходить две валюты — боливар и "петро", хотя старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. При этом суверенный боливар будет привязан к "петро". Центральный банк будет публиковать официальные цифры привязки боливара к "петро" каждый день.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Венесуэла деноминирует национальную валюту
Другие страны 01:42
Венесуэла перейдет на новые цены на бензин в конце сентября
Другие страны 19 августа 07:33
Мадуро увеличил минимальную зарплату в Венесуэле в 60 раз
Другие страны 18 августа 05:21
Венесуэла передала Перу список подозреваемых в покушении на Мадуро
Другие страны 16 августа 05:57
ООН направит почти $50 миллионов на помощь беженцам из Венесуэлы
Другие страны 16 августа 02:33
В Венесуэле арестовали двух военных в рамках дела о покушении на президента
Другие страны 14 августа 20:58
Лента новостей
На юге Таиланда два человека пострадали при нападении боевиков
Другие страны 07:49
SOCAR о планах по расширению деятельности в Бангладеш (Эксклюзив)
Энергетика 07:00
Экс-адвоката Трампа подозревают в незаконном получении кредитов более чем на $20 млн
США 06:16
Премьер Канады сообщил о намерении участвовать в выборах 2019 года
Другие страны 05:46
В Лондоне мужчина с молотком напал на двух женщин
Европа 05:05
Глава МИД Ирана: Согласие Тегерана на сделку по атому могло быть ошибкой
Ядерная программа 04:26
Более 350 человек погибли в результате наводнения в Индии
Другие страны 03:55
В Германии считают, что вопрос возвращения сирийцев на родину нужно обсуждать с Асадом
Европа 03:23
ЦБ Турции и Катара подписали соглашение
Турция 02:43