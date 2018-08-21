В Японии летом из-за жары в больницы попали более 80 тысяч человек

21 августа 2018 09:01 (UTC+04:00)

Более 80 тысяч человек были направлены в больницы из-за жары этим летом, 144 человека погибли за период с 30 апреля, как передаёт РИА Новости сообщила служба пожарной охраны Японии, в ведении которой в стране находится и служба скорой помощи.

Всего почти за 4 месяца в больницы было доставлено 82 тысячи человек, что является рекордным количеством для Японии.

Только за прошлую неделю, с 13 по 19 августа, в больницы попали 3669 человек — из-за того, что жара несколько ослабла, это почти в два раза меньше показателей предыдущей недели, когда с тепловым ударом в медицинских учреждениях оказались более 7 тысяч человек.

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