Парламентские выборы в Мали пройдут в октябре и ноябре

29 августа 2018 01:53 (UTC+04:00)

Предстоящие парламентские выборы в Мали пройдут осенью текущего года. Такое решение приняло во вторник правительство африканской страны, передает ТАСС.

Согласно заявлению совета министров, которое приводит AFP, "первый тур выборов в Национальную ассамблею пройдет на всей территории Мали 28 октября, а второй тур - 18 ноября".

Предвыборная кампания продлится в период с 6 по 26 октября. Предыдущие выборы депутатов Национальной ассамблеи прошли в ноябре-декабре 2013 года.

С исходом выборов связаны надежды населения Мали на скорейшее прекращение конфликта между правительственными силами и радикалами, решение острых гуманитарных проблем, возрождение экономики и сельского хозяйства.

Сейчас в Мали готовятся к проведению церемонии вступления в должность переизбранногов августе главы государства Ибрагима Бубакара Кейта. Она состоится в столице страны, Бамако, 4 сентября.

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