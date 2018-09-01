Докладчик суда призвал коллег отказать Луле да Силве в праве баллотироваться в президенты

В ближайшее время по данному вопросу проголосуют еще шесть судей Высшего избирательного суда. Докладчик Высшего избирательного суда (ВИС) Бразилии Луис Роберту Баррозу призвал коллег отказать осужденному за коррупцию экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве в праве вновь баллотироваться на высший пост, передает ТАСС. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на внеочередном заседании судебного органа, которое транслируется в прямом эфире государственным телевидением.

"Я голосую за поддержку представленных исков и считаю необходимым отказать в регистрации кандидатуры Луиса Инасиу Лулы да Силвы, претендующего на пост президента республики", - сказал Баррозу. В ближайшее время по данному вопросу проголосуют еще шесть судей ВИС.

В соответствии с законодательством Бразилии, человек, осужденный судом второй инстанции по итогам уголовного процесса, не может претендовать на выборные должности. Поэтому большинство наблюдателей сходится во мнении, что в итоге ВИС откажет Луле да Силве в регистрации его кандидатуры на пост президента.

Президент Бразилии в 2003-2010 годах, Лула да Силва с 7 апреля отбывает тюремное наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. При этом, по данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом предстоящих в октябре президентских выборов вопреки вердикту и заключению под стражу.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.

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