Суд отказал Луле да Силве в регистрации кандидатом на пост президента Бразилии

Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии отказал экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве в праве зарегистрировать свою кандидатуру на высший государственный пост, передаёт ТАСС. Соответствующее решение было принято в пятницу на внеочередном заседании судебного органа, которое транслировалось в прямом эфире государственным телевидением.

Четверо из семи судей высказались за то, чтобы отказать Луле да Силве в участии в президентской гонке. В настоящий момент голосование продолжается, но заявления остальных членов ВИС уже не могут изменить финального вердикта. С 7 апреля Лула да Силва отбывает тюремное наказание по делу о коррупции. По данным социологических опросов, вопреки вердикту и заключению под стражу бывший глава государства являлся фаворитом предстоящих в октябре президентских выборов.

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