В Нигерии из-за наводнения погибли десять человек

6 сентября 2018 02:29 (UTC+04:00)

Десять человек погибли в результате наводнений в нигерийским штате Кебби, как передаёт РИА Новости сообщает издание Daily Post Nigeria со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, наводнения произошли в двух районах штата в четверг.

"Один солдат и девять других людей погибли в результате сильного наводнения, вызванного непрекращающимися дождями в штате. Солдат, по сообщениям, погиб, пытаясь спасти женщину из потока", — заявил пресс-секретарь губернатора штата Абубакар Дакингари.

Наводнения уничтожили множество домов в штате, повредили сельскохозяйственные угодья и привели к гибели скота.

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