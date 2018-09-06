В Нигерии из-за наводнения погибли десять человек

Десять человек погибли в результате наводнений в нигерийским штате Кебби, как передаёт РИА Новости сообщает издание Daily Post Nigeria со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, наводнения произошли в двух районах штата в четверг.

"Один солдат и девять других людей погибли в результате сильного наводнения, вызванного непрекращающимися дождями в штате. Солдат, по сообщениям, погиб, пытаясь спасти женщину из потока", — заявил пресс-секретарь губернатора штата Абубакар Дакингари.

Наводнения уничтожили множество домов в штате, повредили сельскохозяйственные угодья и привели к гибели скота.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.