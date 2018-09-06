Число пострадавших от землетрясения на Хоккайдо превысило 100 человек

6 сентября 2018 05:23 (UTC+04:00)

По данным полиции и пожарной охраны, в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 110 человек, числятся пропавшими без вести 19 человек, как передаёт РИА Новости сообщила телекомпания NHK.

В поселке Ацума произошел оползень, установить местонахождение 19 человек установить не удается. Один человек в городе Томакомай находится в критическом состоянии.

На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались почти 3 миллиона домов.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров.

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