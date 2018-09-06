В Афганистане из-за столкновений с боевиками погибли 19 человек

6 сентября 2018 14:21 (UTC+04:00)

Одиннадцать военнослужащих и восемь сотрудников полиции погибли в Афганистане в ночь со среды на четверг в результате серии столкновений с боевиками в провинциях Багдис и Тахар, сообщает афганский телеканал Ariana News со ссылкой на представителей местной полиции, передает РИА Новости.

В ходе первого инцидента боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение на блокпосты в западной провинции Багдис. Чтобы отразить атаку, афганская армия отправила на подмогу военнослужащих, но те попали в засаду боевиков, направляясь к месту происшествия.

Телеканал отмечает со ссылкой на полицию, что в ходе перестрелки талибы также понесли потери, но их количество неизвестно.

В результате второго инцидента восемь сотрудников афганской полиции убиты в провинции Тахар. Местная полиция сообщила, что полицейские были застрелены, после чего их тела были сожжены. В настоящее время ведется расследование.

По данным телеканала, боевики радикального движения "Талибан" уже взяли на себя ответственность за второй инцидент и заявили, что в результате ночного рейда были убиты девять сотрудников афганской полиции.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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