В Бразилии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы

10 сентября 2018 21:16 (UTC+04:00)

Не менее 105 заключенных совершили в понедельник побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба, передает РИА Новости со сссылкой на канал TN24.

По данным местных властей, для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла охрану. Один охранник получил ранение, его состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас пойманы 55 заключенных, сбежавших из тюрьмы. Поиски остальных продолжаются. Власти начали расследование обстоятельств массового побега.

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