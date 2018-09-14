Венесуэла возобновила поставки средней нефти на Кубу

14 сентября 2018 07:20 (UTC+04:00)

Поставки венесуэльской средней нефти (плотностью 870-920 кг на кубический метр) на Кубу возобновились, несмотря на сокращение объемов производства горючего в Боливарианской Республике. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило в четверг агентство Reuters, ознакомившись с внутренними документами государственной нефтегазовой компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла").

Согласно имеющейся в них информации, с июня по август общий объем поставок составил 4,19 млн баррелей нефти марки Mesa 30, которая используется для производства горючего на нефтеперерабатывающих заводах страны. В общей сложности с января Венесуэла отправила в островное государство 11,74 млн баррелей нефти различных марок, в среднем 49 тыс. баррелей в день. Ранее этот показатель достигал 100 тыс. баррелей в день.

Добыча нефти в Венесуэле тем временем продолжает сокращаться. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, она может упасть с 1,24 млн баррелей в сутки в августе до 1 млн баррелей к концу года.

Нефть - главный экспортный продукт Боливарианской Республики, которая в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно данным ООН, из Венесуэлы уехали уже около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

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