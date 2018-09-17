НАТО не пытается изолировать Россию и верит в необходимость диалога - Столтенберг

17 сентября 2018 06:24 (UTC+04:00)

Организация Североатлантического договора (НАТО) не стремится изолировать Россию и верит в необходимость и важность диалога. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в воскресенье интервью порталу Axios, передает ТАСС.

"Мы никогда не пытаемся изолировать Россию. Мы, на самом деле, верим в диалог с Россией, и мы считаем, что важно говорить с Россией", - отметил он.

Кроме того, Столтенберг прокомментировал предстоящую встречу президентов РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана на саммите в Тегеране на фоне напряженных отношений некоторых участников Североатлантического альянса с Россией и Ираном и членства Турции в блоке.

"НАТО - это военный альянс, политический альянс 29 стран-членов. У них разные взгляды и разные позиции по многим вопросам, и так было на протяжении десятилетий, начиная с Суэцкого кризиса", - сказал он. "Отчасти именно так работает НАТО - мы разные страны, и зачастую у нас разные взгляды, в том числе на то, как реагировать на международные вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - добавил генсек организации.

Столтенберг принимал в пятницу участие в семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне, а также встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

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