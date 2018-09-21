Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 136 человек

21 сентября 2018 21:40 (UTC+04:00)

Число людей, погибших при крушении пассажирского парома на озере Виктория в Танзании, возросло до 136, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Инцидент произошел в четверг. Судно опрокинулось недалеко от причала на острове Юкора. По данным Франс Пресс, на борту находились 200 человек, что вдвое превышает возможности судна. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

По информации Рейтер, на пароме находились более 300 человек.

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