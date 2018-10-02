У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

2 октября 2018 04:44 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 23.59 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в районе острова Сумба. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
По меньшей мере восемь иностранцев пропали без вести после землетрясения в Индонезии
Другие страны 05:48
В Индонезии спасли несколько человек, которые три дня провели под завалами
Другие страны 1 октября 18:37
Франция готова помочь Индонезии после землетрясения
Европа 1 октября 05:34
В Индонезии авиадиспетчер во время землетрясения ценой жизни спас лайнер
Другие страны 30 сентября 19:03
Турция готова оказать всяческую помощь Индонезии – Эрдоган
Турция 30 сентября 17:57
ЕС выделит 1,5 млн евро помощи для пострадавших от землетрясения в Индонезии
Другие страны 30 сентября 17:13
Лента новостей
По меньшей мере восемь иностранцев пропали без вести после землетрясения в Индонезии
Другие страны 05:48
Мэй: После Brexit Британия будет отдавать приоритет высококвалифицированным иммигрантам
Европа 05:17
Восемь человек погибли, 50 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в Перу
Другие страны 03:55
Boeing укрепляет сотрудничество с Туркменистаном
Бизнес 03:31
Саудовский король выделил 200 млн долларов на поддержку Центробанка Йемена
Арабские страны 03:29
Глава Пентагона отменил визит в Пекин
США 03:03
В Швеции откроется музей отвратительной еды
Европа 02:37
Госдолг США за 2018 финансовый год составил $21,5 трлн
США 02:13
Казахстан полностью обеспечивает себя нефтепродуктами
Энергетика 01:49