У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 23.59 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в районе острова Сумба. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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