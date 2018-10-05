В Мексике четверо полицейских погибли в перестрелках у школьной зоны

5 октября 2018 04:38 (UTC+04:00)

Сразу четверо полицейских были убиты в результате нападений бандитов неподалеку от школьной зоны мексиканского города Гуаямас штата Сонора, вызвавших панику среди учащихся и их родителей, передает РИА Новости.

Как сообщает портал Excelsior, сначала бандиты открыли огонь по патрульной машине, убив на месте трех правоохранителей. Нападение произошло у стен одной из местных школ.

Сразу после этого нападавшие скрылись с места преступления, но по пути их попытался остановить безоружный дорожный полицейский. Его бандиты также застрелили.

Паника среди учеников и родителей произошла потому, что стрельба началась как раз в момент, когда закончился учебный день, и детей забирали из школ. Никто из учащихся не пострадал.

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