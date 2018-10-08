У берегов Гаити произошел новый сильный толчок магнитудой 5,2

Сильный толчок магнитудой 5,2 произошел к северо-западу от берегов Гаити после утреннего землетрясения магнитудой 5,9, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 20.00 по времени UTC (23.00 мск). Эпицентр располагался в 16 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Эпицентр утренних толчков магнитудой 5,9 располагался в 20 километрах от Ти Пор-де-Пе, очаг залегал на глубине 15 километров. Газета Miami Herald со ссылкой на медиков сообщила, что 12 погибли и по меньшей мере 170 человек пострадали.

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