Число погибших при стрельбе в Керчи выросло до девятнадцати человек

Число погибших при стрельбе в керченском колледже выросло до девятнадцати человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Еще несколько десятков находятся в больницах", - добавил собеседник агентства.

Организатором атаки на политехнический колледж в Керчи оказался студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков. Он открыл стрельбу из ружья, а позже взорвал самодельное устройство в столовой техникума. Тело подозреваемого нашли в библиотеке на втором этаже, он покончил с собой.

По словам источника РИА Новости, Росляков собрал все необходимые документы, и получил разрешение на ружье - "все было легально и официально". Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, подросток не был агрессивен и получал стипендию.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Владимир Путин поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны. Также в республику вылетел Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

В городе объявят трехдневный траур.

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