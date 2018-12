Снова один дома. Маколей Калкин снялся в рождественской рекламе Google (ВИДЕО)

Актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в картине "Один дома", повторил сцены из комедии в рождественской рекламе Google. Видео опубликовано на официальном канале Google на YouTube, сообщает Trend, ссылаясь на ТАСС.

Ролик называется "Снова один дома с помощником Google". В нем уже взрослый Кевин Маккаллистер остается дома накануне Рождества и все бытовые вопросы ему помогают решить голосовой помощник Google и система "умный дом".

В рекламе повторяются многие сцены из "Один дома", в частности, главному герою удается обмануть грабителей, убедив их, что в доме находится семья.

Ролик был опубликован 19 декабря и уже успел собрать более 7 млн просмотров.

