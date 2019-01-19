Сын Шумахера официально стал членом команды "Феррари"

Немецкий гонщик Мик Шумахер официально присоединился к академии "Феррари". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сообщил в Twitter.

Шумахер в прошлом сезоне стал чемпионом в категории "Формула-3". В грядущем сезоне 19-летний автогонщик будет выступать в "Формуле-2".

"Я в восторге от того, что стал частью команды "Феррари". Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту - попасть в "Формулу-1". "Феррари" занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье", - написал он.

Также немец выложил официальное письмо, в котором сообщается о его присоединении к команде "Феррари".

Михаэль Шумахер провел 19 сезонов в "Формуле-1", в 308 стартах он 155 раз поднимался на подиум. Он стал чемпионом "Формулы-1" семь раз, что является абсолютным рекордом. Также он владеет рекордом по количеству побед на этапах Гран-при - 91.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Он проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей вилле. В последние годы информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало.

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