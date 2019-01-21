Президент Зимбабве не поедет на форум в Давосе из-за протестов в стране

21 января 2019 00:41 (UTC+04:00)

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва не будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе в связи с охватившими африканскую страну протестами, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я возвращаюсь домой после продуктивной недели двусторонних торгово-инвестиционных встреч, - написал глава государства в воскресенье в Twitter. - Нашу страну компетентно представит в Давосе министр финансов Мтули Нкубе. Первоочередная задача состоит в том, чтобы в Зимбабве вернулось спокойствие, стабильность и работоспособность".

Ранее власти Зимбабве объявили о повышении цен на бензин и дизельное топливо более чем в два раза, что вызвало волну недовольства у граждан. По данным министерства информации африканского государства, с начала протестов задержаны более 200 человек. В результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка погибли как минимум три человека. В стране перестали работать социальные сети Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp, закрыты ряд предприятий и школ.

14 января Мнангагва прибыл с трехдневным визитом в Россию в рамках международного турне. После посещения Белоруссии, Азербайджана и Казахстана президент планировал отправиться на форум, который состоится в Давосе 22-25 января.

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