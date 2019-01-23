Бразилия намерена продать большую часть госкомпаний, план приватизации почти готов, заявил в интервью Bloomberg в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент страны Жаир Болсонару, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В частности, планируются к продаже аэропорты и порты.
"Госкомпании, которые не приносят прибыли, должны быть проданы", - заявил Болсонару.
Ещё будучи кандидатом в президенты, Болсонару выступил против приватизации электрической компании Eletrobras в части генерирующих мощностей, допустив лишь продажу сети дистрибуции энергии.
Кроме того, он говорил о возможности частичной приватизации нефтяной компании Petrobras. По его мнению, нужно сохранить "ядро" компании в руках государства. При этом он признавал, что ресурсов у Petrobras для развития нет, а значит, разведку нефти можно передать частным компаниям.
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