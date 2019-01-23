Бразилия намерена продать большую часть госкомпаний, план приватизации почти готов, заявил в интервью Bloomberg в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент страны Жаир Болсонару, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В частности, планируются к продаже аэропорты и порты.