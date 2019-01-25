Индия призвала народ Венесуэлы решить разногласия, не прибегая к насилию

25 января 2019 10:36 (UTC+04:00)

Индия внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле и считает, что народ этой страны должен сам найти политическое решение своих разногласий, не прибегая к насилию, заявил в пятницу журналистам официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации в Венесуэле. Мы считаем, что венесуэльский народ должен сам отыскать политическое решение для своих разногласий посредством конструктивного диалога и дискуссий, не прибегая к насилию", - сказал высокопоставленный дипломат в Нью-Дели.

По его словам, в Нью-Дели убеждены, что "демократия, мир и безопасность в Венесуэле представляют ключевую важность для прогресса и процветания народа страны".

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента - "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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