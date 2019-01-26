Число жертв прорыва дамб на юго-востоке Бразилии выросло до 50 человек

26 января 2019 05:23 (UTC+04:00)

По меньшей мере 50 человек погибли после прорыва плотин на шахте корпорации Vale в южном бразильском штате Минас-Жерайс, сообщает издание Hoje em Dia со ссылкой на мэра Брумадинью Авимара де Мелу.

Глава города сказал, что у него пока нет более детальной информации, потому что все "происходит очень быстро", грязевые потоки продолжают спускаться по реке, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

До этого местное радио Itatiaia сообщило, что "де Мелу Барселос подтвердил, что уже семь человек погибли".

Ранее сообщалось о по меньшей мере 200 пропавших в результате прорыва дамб. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что совершит облет района, где произошел прорыв трех плотин на шахте, сообщает издание Globo.

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