Суд в Бразилии заморозил $1,3 млрд на счетах фирмы Vale после прорыва дамбы

Бразильский суд согласился заморозить 5 млрд реалов ($1,3 млрд) на счетах местной горнодобывающей компании Vale для покрытия ущерба после прорыва принадлежащей ей дамбы на юго-востоке Бразилии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте прокуратуры штата Минас-Жерайс.

Ранее именно это ведомство обратилось в суд с соответствующим ходатайством. Как сообщало агентство Reuters, прокуратура рассчитывает в дальнейшем заморозить еще больше средств в счет причиненного Vale ущерба. Акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу потеряли около 8% своей стоимости.

Дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько домов оказались разрушены потоками грязи. По последним данным региональной пожарной охраны, в результате ЧП пропавшими без вести числятся 299 человек.

По меньшей мере 11 человек погибли, в то же время газета Hoje em dia со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью Авимара ди Мелу Барселоса ранее сообщала о 50 жертвах. Спасательные работы продолжаются, в них принимают участие более 200 человек. В районе ЧП проживают около тысячи человек. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.

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