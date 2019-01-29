К 2035 году Джакарта станет самым населенным городом в мире

29 января 2019 23:06 (UTC+04:00)

Самым населенным городом мира к 2035 году станет столица Индонезии - Джакарта, следует из прогноза научно-исследовательского института Oxford Economics, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно данным исследования, через 16 лет население Джакарты достигнет 38 млн человек. На втором месте в списке самых населенных городов к 2035 году - Токио с прогнозируемым населением в 37,8 млн человек. За ним следует город Чунцин, расположенный в центральной части Китая. По прогнозу там будут проживать 32,2 млн человек.

В топ-10 городов с самым большим населением через 16 лет также фигурирует Дакка (31,2 млн человек), Шанхай (25,3 млн), Карачи (24,8 млн), Киншаса (24,7 млн), Лагос (24,2 млн), Мехико (23,5 млн) и Мумбаи (23,1 млн).

Исследователи также составили прогноз относительно экономического роста в период с 2019 по 2035 год. Так, согласно представленной информации, самые высокие темпы экономического роста будут зафиксированы в индийских городах. На первой строчке этого рейтинга расположен город Сурат, за ним следуют - Агра и Бангалор.

Между тем, по данным прогноза, Нью-Йорк к 2035 году будет городом с самой мощной экономикой. На второй и третьей строчке расположатся Токио и Лос-Анджелес.

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