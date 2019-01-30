Число погибших при крушении двух лодок у берегов Джибути возросло до 43

Число погибших при крушении двух лодок около берегов Джибути возросло до 43 человек, сообщает Международная организация по миграции (IOM), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 28 погибших.

"К вечеру среды команда IOM узнала о том, что были обнаружены тела 43 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тела троих мужчин и двух женщин были найдены во вторник, тела еще 38 человек были обнаружены в среду. При этом спасатели сообщили, что нашли 16 человек, выживших после крушения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около региона Обок на севере страны. Отмечается, что о произошедшем полиции сообщили местные жители, 130 человек были объявлены пропавшими без вести.

По словам очевидцев, лодки перевернулись через полчаса после отплытия.

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