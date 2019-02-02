Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 115

2 февраля 2019 02:12 (UTC+04:00)

Количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 115 человек. Об этом сообщил в пятницу подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число погибших [на данный момент] составляет 115 человек, личности 71 из них установлены", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo. Ранее сообщалось о 110 жертвах ЧП. Годинью добавил, что еще 248 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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