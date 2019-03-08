В Мексике 25 человек погибли в ДТП с грузовой фурой с мигрантами

8 марта 2019 10:43 (UTC+04:00)

Грузовая фура с мигрантами из стран Центральной Америки перевернулась в Мексике, 25 человек погибли и почти 30 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на газету Universal, которая цитирует генеральную прокуратуру штата Чьяпас.

ДТП произошло в районе муниципалитета Сояло недалеко от границы с Гватемалой. Сообщается, что ехавший без номерных знаков грузовик потерял управление и вылетел с дороги.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.

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