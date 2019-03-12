Малайзия запретила эксплуатацию Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

12 марта 2019 17:34 (UTC+04:00)

Власти Малайзии ввели временный запрет на эксплуатацию в воздушном пространстве страны всех модификаций самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Управления воздушного транспорта страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение вступает в силу с сегодняшнего для и продлится вплоть до дальнейшего уведомления", - отметили в ведомстве. Кроме того, в сообщении Управления указывается, что "ни одна компания Малайзии не эксплуатирует Boeing 737 MAX".

Ранее аналогичное решение приняли власти Австралии и Сингапура.В настоящий момент о приостановке полетов лайнеров этой модели, помимо Ethiopian Airlines, уже заявил ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти КНР и Индонезии также распорядились о временном прекращении использования этих воздушных судов.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.

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