В Индии рухнул мост, десятки пострадавших, есть погибшие

Не менее пяти человек погибли в результате обрушения пешеходного моста в индийском городе Мумбаи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство ANI.

По его данным, 36 человек пострадали. Отмечается, что число жертв может вырасти. Ранее сообщалось о трех погибших и 34 пострадавших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с инцидентом. "Глубоко опечален гибелью людей в результате обрушения пешеходного моста в Мумбаи", - сообщается на официальной странице Twitter Моди.

Инцидент произошел в четверг вечером близ вокзала Чхатрапати Шиваджи. По информации телеканала NDTV, утром на мосту велись ремонтные работы.

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