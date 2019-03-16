Новозеландского стрелка оставили под стражей до 5 апреля

16 марта 2019 03:21 (UTC+04:00)

Суд округа Крайстчерч в Новой Зеландии оставил нападавшего на мечети под стражей до 5 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета New Zealand Herald.

В пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба, 49 человек погибли, еще 48 госпитализированы. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве.

По данным издания, 28-летний Брентон Таррант предстал перед судом в субботу. Дежурный адвокат Ричард Питерс заявил, что заявление об освобождении под залог подано не будет. Тарранту предъявлены обвинения в убийстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган отправит главу МИД Турции в Новую Зеландию
Турция 15 марта 21:55
Смертницы подорвали себя в Сирии: есть погибшие и раненые - СМИ
Арабские страны 15 марта 21:35
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
В мире 15 марта 18:55
В результате теракта в мечетях Новой Зеландии получили ранения трое граждан Турции – Эрдоган
Турция 15 марта 17:51
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
США 15 марта 17:46
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49
Другие страны 15 марта 16:19
Лента новостей
В Бискайском заливе обнаружили третье топливное пятно после крушения Grande America
Европа 02:47
"Желтые жилеты" призывают сторонников поддержать протесты в Париже
Европа 02:43
В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки французского скульптора Мауро Корда "Зооспектив и Морфоспектив" (ФОТО)
Общество 01:23
В Мадриде обокрали дом мэра города
Европа 01:06
Айдын Сафиханлы избран членом Независимой постоянной комиссии по правам человека при ОИС
Политика 00:48
Трамп наложил вето на резолюцию Сената об отмене режима ЧП на границе с Мексикой
США 00:23
Кыргызстан намерен ускорить проект по транзиту туркменского газа в Китай
Кыргызстан 15 марта 23:37
Мешки с человеческими останками нашли в канализации в Мексике
Другие страны 15 марта 23:31
ЕС: Заключение всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном остается приоритетной задачей
Политика 15 марта 23:04