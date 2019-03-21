В Новой Зеландии идентифицировали всех жертв стрельбы в мечетях

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что все 50 жертв стрельбы в Крайстчерче идентифицированы, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает радиостанция Radio News Zealand.

Ранее сообщалось об установлении личностей 21 погибшего в ходе атак. Их тела были переданы семьям.

"Процесс идентификации всех 50 жертв был завершен, и все ближайшие родственники были проинформированы", - заявил Буш.

В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

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