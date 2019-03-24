На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Уровень угрозы на одной из плотин горнодобывающей компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс подняли до максимума, были активированы сирены, сообщается на сайте компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Портал G1 поясняет, что повышение уровня угрозы означает, что дамба может прорваться в любой момент.

Прорыв одной из плотин компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и дома жителей. По последним данным, погибли 212 человек, 98 числятся пропавшим без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Теперь речь идет о плотине в городе Баран-ди-Кокайс. Отмечается, что объект неактивен и подлежит списанию. В компании напомнили, что жителей прилегающей территории эвакуировали еще в феврале, когда сирены сработали в первый раз.

"Необходимость принять такую меру предосторожности возникла после того, как независимый аудитор сообщил о нестабильности дамбы", - говорится в заявлении Vale.

В город были направлены силы гражданской обороны и ударные силы. В случае необходимости они будут проводить эвакуацию людей, которые живут в более отдаленных районах, но тем не менее находятся в зоне риска. Кроме того, на выходных для местных жителей будут проведены учения по эвакуации, сообщает портал.

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