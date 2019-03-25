Южнокорейские сотрудники продолжили работу в офисе связи с КНДР в Кэсоне

25 марта 2019 09:00 (UTC+04:00)

Cотрудники межкорейского пункта связи в Кэсоне с южнокорейской стороны вышли в понедельник на работу, несмотря на то, что 22 марта КНДР отозвала оттуда своих представителей. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило в понедельник министерство объединения Республики Корея.

По его данным, продолжение работы примерно 60 южнокорейских сотрудников было ранее согласовано с Пхеньяном. В минувшие выходные пункт связи продолжал работу в экстренном режиме.

Ведомство информирует, что 24 марта заместитель министра объединения Чхон Хэ Сон провел заседание, в ходе которого обсуждалась сложившаяся ситуация.

Пункт связи был официально открыт в августе и начал работу в сентябре 2018 года с целью поддержания постоянных контактов между сторонами, что должно было способствовать стимулированию межкорейских обменов и снижению напряженности. Начало функционирования подобного офиса тогда расценивалось как первый шаг к открытию посольств двух Корей в Сеуле и Пхеньяне соответственно.

В прошлую пятницу представители КНДР проинформировали южнокорейских коллег о том, что им поступила директива от руководства отказаться от дальнейшего участия в работе офиса, при этом южнокорейцам разрешили продолжить работу.

По мнению экспертов в Сеуле, решение КНДР является попыткой оказать на Сеул давление с целью заставить его убедить США снизить свои требования и принять предложения Пхеньяна на переговорах по денуклеаризации. 27-28 февраля в Ханое состоялся саммит лидеров КНДР и США, который был внезапно прерван, по его итогам не было подписано никаких соглашений.

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