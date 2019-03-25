В Венесуэле произошло масштабное отключение света

25 марта 2019 23:06 (UTC+04:00)

Масштабное отключение электричества вновь произошло в ряде регионов Венесуэлы, в том числе в столице страны Каракасе, сообщил РИА Новости источник в полиции города, передает Trend.

"В большей части Каракаса пропал свет. Отключение электричества затронуло центральную часть столицы, а также районы Альтамира, Лос Палос Грандес, Ла Кастейана, Сан-Бернардино, Ла Урбина, Чакао, Лос Дос Каминос и другие", - рассказал высокопоставленный офицер полиции.

По его словам, блэкаут произошел не только в столичном округе, но и в ряде штатов, в том числе в Ларе, Монагасе, Миранде, Ансоатеги, Арагуа, Варгасе, Карабобо, Сукре и Тачире. Причины пока остаются неизвестны.

"В самом Каракасе из-за перебоев в подаче электроэнергии прекратили работу три из пяти линий метрополитена. Также наблюдаютсясерьезные проблемы с сотовой связью, в городе закрываются магазины и рестораны. Мы рекомендуем гостям города без необходимости не выходить на улицу, так как отключение света может обернуться ухудшением криминогенной обстановки", - добавил собеседник агентства.

Власти страны пока никак не прокомментировали случившееся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мадуро сообщил о планах США провести переворот в Венесуэле
Другие страны 10 декабря 2018 04:34
Венесуэла создала миграционную полицию
Другие страны 5 октября 2018 22:21
В Венесуэле при столкновениях с нацгвардией убиты девять предполагаемых преступников
В мире 16 ноября 2017 10:44
Главы МИД стран Союза южноамериканских наций обсудят ситуацию в Венесуэле 12 марта
Другие страны 7 марта 2014 20:56
Каприлеса ждет тюрьма - министр правительства Венесуэлы
Другие страны 24 апреля 2013 05:55
Лента новостей
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Израиль 00:30
Может ли Пашинян достичь успеха?
Армения 00:23
Турция разгромила Молдову в матче квалификации Евро-2020
Спорт 00:12
В Турции произошло землетрясение
Турция 25 марта 23:54
Генетики создали молекулу, очищающую организм от "спящего" ВИЧ
В мире 25 марта 23:29
Израильские ВВС атаковали офис лидера ХАМАС
Израиль 25 марта 23:07
Трое российских военных погибли в Сирии
Россия 25 марта 23:01
На юге Израиля сработали сирены
Израиль 25 марта 22:41
Apple представила новые сервисы (Обновлено)
В мире 25 марта 22:29