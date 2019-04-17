Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано близ Новой Зеландии

17 апреля 2019 06:18 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане в 707 км северо-восточнее города Торанга на Северном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 19:01 по московскому времени во вторник (в 04:01 в среду по новозеландскому времени) землетрясения имел координаты -32.41 градуса южной широты и -179.52 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Семь человек предстали перед судом Крайстчерча за распространение видео терактов в мечетях
В мире 15 апреля 17:16
Новая Зеландия использует спецназ для поиска в Сирии медсестры, похищенной в 2013 году
В мире 15 апреля 11:11
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле острова Хоккайдо
Россия 15 апреля 05:02
На севере Пекина произошло землетрясение
Китай 14 апреля 09:09
В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение
Общество 14 апреля 09:00
Компания «Гейчай-Сюд» обнародовала показатели экспорта с начала года
Бизнес 12 апреля 20:47
Лента новостей
Стрельба в торговом центре в США: есть раненые
США 07:04
ВВП Китая в первом квартале 2019 года вырос на 6,4%
Китай 06:38
В Южной Корее мужчина поджег квартиру и напал на соседей
Другие страны 06:24
Япония и США пока не обозначили рамки ведущихся торговых переговоров
США 04:27
СМИ: Триполи подвергся ракетному обстрелу
Арабские страны 03:41
В США водитель умышленно сбил пешеходов
США 03:39
В Индонезии пройдут президентские и парламентские выборы
Другие страны 02:44
Азербайджан за два месяца экспортировал товары в 86 стран мира
Общество 02:08
При крушении самолета в Чили погибли шесть человек
Другие страны 01:28