Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано близ Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане в 707 км северо-восточнее города Торанга на Северном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 19:01 по московскому времени во вторник (в 04:01 в среду по новозеландскому времени) землетрясения имел координаты -32.41 градуса южной широты и -179.52 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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