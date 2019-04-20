Экс-президента Перу приговорили к 36 месяцам предварительного заключения

20 апреля 2019 08:24 (UTC+04:00)

Суд в Лиме принял решение о назначении предварительного заключения бывшему президенту страны Педро Пабло Кучински, который является фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальной странице суда столицы в Twitter.

В нем отмечается, что срок предварительного заключения на время расследования составит 36 месяцев.

10 апреля суд Лимы принял решение заключить Кучински под стражу сроком на 10 дней. Об этой мере пресечения ходатайствовал спецпрокурор Хосе Доминго Перес.

Ранее суд запретил экс-президенту покидать территорию страны до окончания расследования дела. В конце 2017 года стало известно, что с 2004-го по 2013 год бразильская строительная корпорация Odebrecht перевела фирмам, связанным с Кучински (в этот период он был министром экономики и премьер-министром), около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Политик отвергает выдвинутые против него обвинения в получении взяток.

В марте 2018 года Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста главы государства. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом.

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