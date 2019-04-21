В Северной Македонии начались выборы президента страны

Президентские выборы начались в Северной Македонии в воскресенье в 07:00 по местному времени, свои двери распахнули 3480 участков по всей стране. Процесс волеизъявления завершится в 19:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение дня правом избирательного голоса в Северной Македонии смогут воспользоваться более 1,8 млн граждан балканского государства, которым предстоит выбрать на пост главы государства одного из трех кандидатов. В их число входят кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова, Стево Пендаровски от правящего "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ) и поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса" Блерим Река.

По оценкам местных экспертов, наибольшие шансы на победу имеет Стево Пендаровски, за которого готовы проголосовать свыше 30% избирателей. При этом для того, чтобы одержать верх в первом туре, кандидату требуется набрать более 50% от общего числа голосов избирателей, зарегистрированных в республике.

Как отмечают аналитики, вероятность такого исхода первого тура выборов крайне мала. Второй тур, в который выйдут двое кандидатов, набравших большее число голосов по итогам первого круга выборов, должен состояться 5 мая. Победившим в последнем туре считается тот, кто наберет большее число голосов при условии, что явка избирателей составит 40%, а именно 723 253 человека из 1 808 131 зарегистрированных Государственной избирательной комиссией.

Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны к полуночи, а официальные итоги будут объявлены на следующий день.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.