В Северной Македонии начались выборы президента страны

21 апреля 2019 09:46 (UTC+04:00)

Президентские выборы начались в Северной Македонии в воскресенье в 07:00 по местному времени, свои двери распахнули 3480 участков по всей стране. Процесс волеизъявления завершится в 19:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение дня правом избирательного голоса в Северной Македонии смогут воспользоваться более 1,8 млн граждан балканского государства, которым предстоит выбрать на пост главы государства одного из трех кандидатов. В их число входят кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова, Стево Пендаровски от правящего "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ) и поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса" Блерим Река.

По оценкам местных экспертов, наибольшие шансы на победу имеет Стево Пендаровски, за которого готовы проголосовать свыше 30% избирателей. При этом для того, чтобы одержать верх в первом туре, кандидату требуется набрать более 50% от общего числа голосов избирателей, зарегистрированных в республике.

Как отмечают аналитики, вероятность такого исхода первого тура выборов крайне мала. Второй тур, в который выйдут двое кандидатов, набравших большее число голосов по итогам первого круга выборов, должен состояться 5 мая. Победившим в последнем туре считается тот, кто наберет большее число голосов при условии, что явка избирателей составит 40%, а именно 723 253 человека из 1 808 131 зарегистрированных Государственной избирательной комиссией.

Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны к полуночи, а официальные итоги будут объявлены на следующий день.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Украине стартовал второй тур президентских выборов
Другие страны 10:21
Второй тур выборов президента пройдет в Украине
Другие страны 01:20
В Северной Македонии пройдут первые выборы президента после переименования страны
Европа 01:16
Стала известна дата проведения президентских выборов в Алжире
Другие страны 10 апреля 21:29
Каждый кандидат в президенты в Казахстане получит по 7,5 млн тенге
Бизнес 10 апреля 16:18
Греция об интеграции Северной Македонии в сеть для получения азербайджанского газа
Энергетика 6 апреля 09:31
Лента новостей
На Украине стартовал второй тур президентских выборов
Другие страны 10:21
Более 50 человек погибли при взрывах на Шри-Ланке (Обновлено)
Другие страны 10:17
На этих дорогах ограничат движение транспортных средств в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1 - Список
Общество 10:09
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
Арабские страны 10:02
Большая часть Нотр-Дама спасена от риска разрушения
Европа 10:00
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции более 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:28
В Мексике мафия угрожает президенту
Другие страны 09:26
Депутат: Единство народа и власти - непроходимый заслон на пути антиазербайджанских сил
Политика 08:53
Сегодня в Азербайджане состоятся экзамены для учащихся 11 классов
Общество 08:51