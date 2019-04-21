Жертвами оползня на западе Колумбии стали 14 человек

21 апреля 2019 20:40 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек погибли в результате схода оползня на западе Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел рано утром в воскресенье в муниципалитете Росас западного департамента Каука. Стихия обрушилась на деревню Портачуэло. Жертвами схода оползня стали 14 человек, в том числе один несовершеннолетний. Сообщается, что еще пять жителей были доставлены в ближайшие больницы.

Лидер Колумбии Иван Дуке уже выразил слова поддержки семьям погибших. "Выражаем нашу солидарность с семьями погибших во время оползня, который произошел утром в Росас департамента Каука из-за проливных дождей", - написал он в своем Twitter.

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