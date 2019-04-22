После подсчета 3% голосов Зеленский лидирует с 72,12% на выборах в Украине (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Владимир Зеленский набирает на выборах президента Украины 72,12% голосов, его конкурент Петр Порошенко - 25,56%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют официальные данные ЦИК Украины по результатам обработки 3% электронных протоколов.

Разрыв между ними составляет 46,5 процентных пункта.

23:58 (GMT+4) Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,01 процента протоколов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Лидер первого тура набирает 69, 26% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 28,33% избирателей.

Порошенко уже признал свое поражение и выразил готовность "подставить плечо новому президенту". В свою очередь, Зеленский пообещал украинцам не подвести их.

Второй тур прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. При этом полиция получила 1245 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 15 уголовных дел.

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