Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Миндоро на Филиппинах. Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, очаг стихии располагался в 2 км к северо-западу от населенного пункт Адела, где проживают около 4 тыс. человек, и в 237 км к югу от Манилы с населением около 10,4 млн человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 40 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.