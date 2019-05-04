Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах

4 мая 2019 05:45 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Миндоро на Филиппинах. Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, очаг стихии располагался в 2 км к северо-западу от населенного пункт Адела, где проживают около 4 тыс. человек, и в 237 км к югу от Манилы с населением около 10,4 млн человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 40 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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