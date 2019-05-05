В Северной Македонии началось голосование во втором туре выборов президента страны

5 мая 2019 09:18 (UTC+04:00)

Президентские выборы начались в воскресенье утром в Северной Македонии. В 07:00 по местному времени по всей стране свои двери открыли 3480 избирательных участков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правом голоса в Северной Македонии на протяжении дня смогут воспользоваться свыше 1,8 млн граждан республики. Им предстоит выбрать на пост главы государства одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. В их числе Стево Пендаровски от правящего "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ) и кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова. Согласно данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), по результатам первого тура оппоненты набрали 322 581 и 318 341 голоса соответственно.

Второй круг выборов может стать значительно напряженнее первого, что обусловлено несколькими причинами. Среди них - непривычно низкая явка избирателей в первом туре и незначительная разница в голосах между лидирующими кандидатами. Согласно опросам, более 40% избирателей в преддверии второго круга выборов еще не определились, за кого они готовы отдать свой голос. Из определившихся 22% намерены поддержать на выборах Стево Пендаровского, а порядка 16% хотят видеть на посту главы государства кандидата от оппозиции.

Победившим в последнем туре будет считаться тот, кто наберет большее число голосов при условии, что явка избирателей составит 40%, а именно 723 253 человека из 1 808 131 зарегистрированных Государственной избирательной комиссией.

Процесс волеизъявления граждан завершится в 19:00. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны к полуночи, а официальные итоги будут объявлены в течение следующего дня.

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