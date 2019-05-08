Король Таиланда пожертвовал более $75 млн на медицинское оборудование для 27 больниц

8 мая 2019 08:08 (UTC+04:00)

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) пожертвовал более 2,4 млрд батов ($75,25 млн) на покупку медицинского оборудования для 27 больниц по всей стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как в среду сообщила газета Bangkok Post, выделенные средства также пойдут на строительство новых отделений в медицинских учреждениях.

Часть предоставленной финансовой помощи поступила от пожертвований, сделанных общественностью во время похорон короля Рамы IX, который умер 13 октября 2016 года. Другая половина средств собрана в конце прошлого года во время зимней ярмарки Un Ai Rak в Бангкоке.

Также пожертвования от короля получили больницы на крайнем юге в провинциях Паттани и Яла, где уже более 10 лет действуют вооруженные формирования.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца Пумипона Адульядета, правившего королевством на протяжении 70 лет. 4 мая Маха Вачиралонгкорн был официально коронован.

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