СМИ КНДР опубликовали фотографии учений 9 мая с применением дальнобойных ударных средств

10 мая 2019 05:38 (UTC+04:00)

Ведущие СМИ КНДР опубликовали в пятницу фотографии с места состоявшихся 9 мая учений с запуском ракет, которые охарактеризованы в сообщениях как "дальнобойные ударные средства". В частности, агентство ЦТАК разместило пять изображений, по которым можно судить о типе использованных ракетных комплексов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На одном из снимков изображен непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, размещенного на шасси тяжелого автомобиля высокой проходимости в гусеничной модификации. Ранее фотографии запуска подобной ракеты СМИ КНДР опубликовали после учений, проведенных Пхеньяном 4 мая, но тогда ракетный комплекс размещался на колесном шасси, а его тип был охарактеризован в сообщениях как "тактическое управляемое оружие". Судя по представленным в пятницу фотографиям, в ходе учений 9 мая в КНДР были также проведены стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.

Как отмечает ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил в четверг одну из оборонительных частей на западе страны, где он лично наблюдал за "нанесением огневого удара различных дальнобойных ударных средств". Более подробной информации о типе вооружений и дальности проведенных запусков агентство не приводит. На одной из фотографий видно, что лидер КНДР сидит с биноклем в наблюдательном пункте за столом с цветной картой района учений.

По сообщению агентства, Ким Чен Ын "посмотрев маневрирование и развертывание частей для нанесения огневого удара и осуществленные огневые пуски, выразил удовлетворение". "Несколько дней назад оборонительные части на переднем и восточном участках фронта успешно выполнили задание огневого удара, а сегодня я вижу, что оборонительные части на переднем и западном участках фронта тоже хорошо готовы", - приводит ЦТАК слова лидера КНДР по итогам учений.

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