Vale предупредила о возможности прорыва еще одной своей дамбы в Бразилии

17 мая 2019 08:21 (UTC+04:00)

Бразильская компания Vale предупредила власти о возможности обрушения уже в ближайшие дни еще одной своей дамбы на горнодобывающем предприятии в штате Минас-Жерайс. Речь идет о шахте Конго-Соко, расположенной в 100 км от столицы штата, города-миллионника Белу-Оризонти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газету Globo.

Уточняется, что эвакуация жителей близлежащих районов, находящихся в зоне затопления, была произведена еще в начале февраля после проявления первых признаков неустойчивости конструкции. В связи с новыми данными власти потребовали от компании провести немедленное оповещение населения региона о техническом состоянии инженерного сооружения, потенциальных рисках и возможных масштабах ущерба. Кроме того, компании рекомендовано разместить в населенных пунктах, где не проводилась эвакуация, бригады специалистов на случай оперативной работы с населением в случае ЧП.

25 января в муниципалитете Брумадинью произошел прорыв принадлежащей Vale другой дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и дома жителей. В результате, по последним данным, погибли более 235 человек, еще 35 продолжают числиться пропавшими без вести. Руководство Vale объявило о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

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